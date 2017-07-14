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Müftülükten tavsiye: Kursa geç gelen öğrencilerin karşılıklı olarak birbirlerine tokat atmaları...

"Onlara en iyi hediyemiz İslam ahlakını vermektir"

14 Temmuz 2017 10:02

Ağrı Müftülüğü, Kuran kursuna geç kalan öğrencilerin birbirini tokatlamasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yaz Kuran kurslarında değerlerin karşılıklı şiddet ile öğretildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 3 milyon çocuğun aileleri tarafından yaz döneminde dini eğitim almaları için Diyanet’e teslim edilmesine karşın Ağrı Müftülüğü tarafından hazırlanan Kuran kursu sunumunda “Öğretici güven vermelidir” başlığı altında çocukların birbirlerine karşı şiddetinin önü açıldı. Sunumda, din görevlilerine “Öğretici kursa geç gelen öğrencilere karşılıklı olarak birbirlerine tokat atmalarını ister ve uygulatır” denilerek çocukların şiddet ile eğitim verilmesi tavsiye edildi. Öğreticinin çocuklara güven vermesi gerektiği anlatılan sunumda ayrıca “Birkaç gün sonra öğretici kursa geç gelir, öğrenci söz hakkı ister: Hocam biz geç gelince birbirimize tokat attık. Siz geç geldiniz ve burada başka bir öğretmen de yok. Size kim tokat atacak?” ifadeleri ile normalleştirilen şiddet sonrasında çocukların öğreticiyi sorgulaması ihtimaline de yer verildi.

‘Hepimiz çobanız'

Ağrı Müftülüğü’nün 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonu nedeniyle 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri için düzenlediği etkinlikte Müftü İbrahim Gemici’nin çocukların eğitimine yönelik sözleri de dikkat çekti. Gemici, “Bize emanet edilen çocuklarımızı fıtratlarına uygun eğitmemiz gerekir. Hepimiz çobanız ve mahiyetimizde olanlardan sorumluyuz. Onlara en iyi hediyemiz İslam ahlakını vermektir” ifadelerini kullandı. Etkinlikte 4-6 yaşlarındaki çocuklara yaptırılan ilahi ve şiir dinletileri, Kâbe maketi etrafındaki tavafları, sema gösterileri, ezberden 40 hadis sunumları da yer aldı.

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