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Müftülüklere nikâh yetkisi verilmesini de içeren Nüfus Hizmetleri Kanunu TBMM'den geçti

Yasayla, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda bulunan tanımlar gözden geçirilerek ifadeler güncellendi

20 Ekim 2017 01:52

İl ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik yapan Tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla evlendirme memurlarının kapsamı genişletilerek, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi. Böylece müftülere de evlendirme yetkisi vermiş oldu. Yasayla, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda bulunan tanımlar gözden geçirilerek ifadeler güncellendi.

Tanımlara, "Veri Paylaşımı Kurulu" ve "yetkili idare" tanımları eklendi. Elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak, kişi ve olay kayıtları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ilişkilendirilecek. Bu konuda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere velayete ve vesayete ilişkin bilgiler ilave edilecek. Velayet ve vesayeti gerektiren hallere ilişkin bilgiler sadece elektronik ortamda tutulacak.

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