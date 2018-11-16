Müftülüğün bulunduğu binada korkutan yangın

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde, Müftülük ve personele ait lojmanın bulunduğu 3 katlı binanın zemin katında bulunan oyuncakçıda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Tepe Mahallesi\'ndeki Müftülük ve lojmanın bulunduğu 3 katlı binanın altındaki oyuncak dükkanında, sabah erken saatlerde yangın çıktı. Plastik oyuncakların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, bitişikte bulunan Diyanet yayınlarının satıldığı kitapçıya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, iş yerindeki oyuncaklar ile bitişikteki Diyanet yayınlarının bulunduğu kitapçıda bulunan yayınların büyük bölümü yanarak kül oldu. Müftülük binasının ön cephesi de yangında hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI