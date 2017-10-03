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Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme alt komisyona gönderildi

İçişleri Bakanı Soylu: Dini nikahın resmileşmesi ya da yeni bir nikâh söz konusu değil

03 Ekim 2017 20:53

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisiyle tepkileri artıran 'Nüfus Hizmetleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı',  bugün toplanan Meclis İçişleri Komisyonu’nda bir alt komisyona sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tasarıyı “Bu tasarıda dini nikâhın resmileşmesi ya da yeni bir nikâh  tarzı söz konusu değildir” sözleriyle savundu.

Türkiye’de nikâh kıyma şeklinin belgi olduğunu belirterek Medeni Kanun hatırlatması yapan Soylu, Tasarı ile müftülüklere de yetki verilerek bu genişletilmektedir. Nikâhın şekliyle ilgili değişiklik yoktur. Evlendirme memurunun kamu görevlisi olması zorunludur. Müftülerin de kamu görevlisi olması bilinmektedir" dedi.

Muhalefetin tasarının yeterince incelenmediği itirazı üzerine tasarı bir alt komisyona sevk edildi.

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