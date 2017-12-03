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Müftülere nikâh kıyma eğitimi verilecek

İlk eğitim yarın yapılacak

03 Aralık 2017 17:28

Nüfus Müdürlüğü, İstanbul'daki müftülüklerde nikah kıyma eğitimi verecek. 

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da nikah kıyacak personelin bu konuda eğitim alması için İl ve İlçe Müftülüklerine yazı gönderdi.

İstanbul Müftülüğü'nün bu doğrultuda başlattığı çalışmalar kapsamında Nüfus Müdürlüğü uzmanları, müftülüklerde nikah kıyacak personele eğitim verecek.

İstanbul'daki ilk eğitim yarın İl Müftülüğünün Süleymaniye'deki binasında gerçekleştirilecek.

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