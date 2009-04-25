Müftüden yabancı öğretmenlere hediye Kuran

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Dayınlar İlköğretim Okulu'na ziyarete gelen Alman, İspanyol, Polonyalı ve İngiliz öğretmenlere gezileri sırasında İlçe Müftüsü Mustafa Kocagöz tarafından ingilizce Kuran-ı Kerim hediye edildi.



AB Comenius Çoklu Okul Ortaklıkları projesi çerçevesinde Bulgaristan koordinatörlüğünde 8-14 Ocak 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen okul yöneticileri gezisine katılan Dayınlar İlköğretim Okulu, aynı program çerçevesinde Almanya, İspanya, Polonya ve İngiltere'den gelen 15 okul yöneticisi ve öğretmeni ağırladı. Okul Müdürü Recep Altıntaş, kaybolmaya yüz tutmuş gelenek göreneklerin yaşatılmasına yönelik programın ortak ülke öğrencileri için çok faydalı olacağını söyledi.



Daha sonra Gediz Kaymakamlığı'na geçen misafir öğretmenlere, ilçe hakkında bilgi veren Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, okullararası yapılan bu çalışmayla Türkiye'nin AB'ye daha hızlı şekilde entegre olacağına inandığını söyledi. Çorumluoğlu, birçok Avrupa ülkesine gittiğini ve bu gezilerden sonra kendisinde olumlu yönde bir fikir değişikliği olduğunu kaydederek, misafir öğretmenlerin de böyle bir değişiklik yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Bunun üzerine söz alan bazı öğretmenler aynı düşüncelerle geldikleri Türkiye'nin sandıklarından çok farklı bir şekilde değiştiğini yakından gözlemlediklerini belirtti. Öğretmenlere Gediz hatırası olarak çini tabak hediye eden Çorumluoğlu'na, öğretmenler de ülkelerinden getirdikleri hediyeleri verdi.

