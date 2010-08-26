'Müftü ve imam da resmi nikah kıysın'

T24 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Medeni Kanun’da değişiklik yapılarak nikah kıyma yetkisinin imam ve müftülere de verilmesini istedi.



'Din adamları da resmi nikah kıysın' önerisinde bulunan Bayraktutar şöyle konuştu:



'Gelin Medeni Kanun’un 135. Maddesindeki bu yasaklamayı ortadan kaldırarak, bir kelimeyi değiştirerek, müftülere de bu yetkinin verilmsin. İsteyen belediye başkanına, isteyen muhtara isteyen de müftüye... Bu ikilem ortadan kalksın.'



Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş da öneriye destek verdi:



Fiili olan birşeyi, yasal düzenleme haline getirelim diyor. Bunun yapılması ve toplumsal talebin yerine getirilmesi doğal bir şey. Yasalar toplumu zorlamak için değil toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmalıdır.





