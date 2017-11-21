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Müftü nikâhına 'hayır' diyen kadınlara 912 lira ceza!

Kadınlar Eskişehir'de, kadın kürsüsü kurmak istemiş, ancak OHAL gerekçesiyle polis izin vermemişti

21 Kasım 2017 12:14

Eskişehir’de müftü nikâhına ‘hayır’ diyen 40 kadına 912.5 lira para cezası verildi.

Eskişehir’de, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasayı protesto eden kadınlara, savcılık tarafından soruşturma açıldı. Eyleme katılan 40 kadına, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Valiliğin OHAL tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 912.5 lira para cezası verildi. Eskişehir’de geçen 22 Ekim’de Kanatlı Alışveriş Merkezi önündeki trafiğe kapalı alanda müftülere nikâh yetkisi veren yasayı protesto eden kadınlar, kadın kürsüsü kurmak istemiş, ancak OHAL gerekçesiyle polis tarafından engellenmişlerdi.

Eyleme katılan ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından para cezası kesilen 40 kadın arasında olan Eskişehir Barosu avukatlarından Heval Yıldız Karasu, kesilen cezaları ödemeyeceklerini belirtti. Karasu, “Bu eylem kendiliğinden gelişen ve kadınların bir eylemidir. OHAL kapsamında değildir. Kısa bir basın açıklamasından ibarettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına uygundur. Şiddet yoktur. Hukuk devleti ve demokratik devlet anlayışına uygun bir eylem yaptık. Bunun için cezaları ödemeyeceğiz” dedi.

 

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