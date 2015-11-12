Müfettişlerden sendikacılara: Ankara katliamını fazla kurcalamayın!

Ankara Katliamını araştıran sendikacılar, hükümetin siyasi sorumluluğunu anımsatınca “Başbakan’la ilgisi var” yanıtını veren müfettişlerin, kendilerine “Fazla kurcalamayın”mesajı vermek istediğini belirtti.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Ankara Garı’nda 10 Ekim’de 100 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısı ile ilgili olarak ifade veren tertip komitesi üyesi sendikacılarla, müfettişler arasında gerilim yaşandı. Müfettişlerin Emniyet binasında ifadelerine başvurmasını eleştiren KESK MYK üyesi İlhan Yiğit, müfettiş soruşturmasının objektif yapılmadığına dair kuşkularını dile getirdi. Yiğit, “Bu toplantı ile ilgili güvenlik kuvvetlerinden herhangi bir ekstra güvenlik önlemi talebiniz oldu mu? Oldu ise size ne cevap verildi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 1 Ekim 2015 tarihinde yaptığımız toplantıda toplanma yeri olan Ankara Garı önünde Suruç’ta meydana gelen patlamadan dolayı ekstra önlem talebimiz emniyet yetkililerinden oldu. Bu toplantıda bizim bütün taleplerimiz olumlu karşılandı, bir tutanak tutuldu, ancak bu tutanağı okumadan imzaladık.”

Müfettişler, Tertip Komitesi Başkanı ve KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak’a, patlamanın yaşandığı miting ile önceki mitingler arasında güvenlik önlemi bakımından fark olup olmadığını sordu. Toprak bu soruya, “Tertip Komitesi Başkanı olarak yer aldığım mitinglerde yürüyüş başladıktan sonra yürüyüş kolu boyunca yanımda mutlaka bir emniyet amiri olurdu. Ama bu mitingteki yürüyüş kolunda ne sivil ne resmi polis memuru vardı” yanıtını verdi. Bunun üzerine müfettişlerden “Bunun nedeni Valiliğin yürüyüş ve mitingin saat 12.00’da başlayacağına dair yazısı olabilir mi?” sorusu geldi. Toprak bu soruya “Hayır, emniyete gar önünde erken saatlerde toplanılacağını ve yürüyüş kolunun orada başlayacağını bildirdik” yanıtını verdi.

Kurtaracaklar

Yiğit, tertip komitesinin miting için 08.30- 16.00 saatlerini bildirmesine rağmen Ankara Valiliğinin onay yazısında 12.00-16.00 saatlerinin belirtildiğini hatırlatan ve bu yönde sorular soran müfettişlerin, bunu sorumluları kurtarmaya yönelik kullanacaklarına dair ciddi şüpheleri olduğunu belirtti. Yiğit ifadesinde hükümetin siyasi sorumluluğuna ilişkin ifadeler kullanınca müfettişlerle tartışma yaşandığını ve müfettişlerin “Başbakan’ın ne ilgisi var?” diyerek hükümete yönelik ifadeleri tutanağa geçirmek istemediklerini anlattı. Müfettişlerin “Biz sizin görüşünüzü istersek almayabiliriz. Ama siz kurumu ve bizi suçluyorsunuz” dediklerini ifade eden Yiğit “Görüşümüzü alarak bize bir şey lütfetmiyorsunuz. Biz arkadaşlarımızın cesetlerini asfaltta kazıdık” şeklinde yanıt verdiğini anlattı.

Müfettişler konuya hassasiyetle eğildiklerini belirterek “Şunu unutmayın, bu araştırma sizi de hukuki olarak korumak için yapılıyor” dedi. Yiğit, bu sözlerle kendilerine “Fazla kurcalamayın, sizi suçlu çıkarırız” mesajı verilmek istediğini savundu.