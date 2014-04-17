Müfettişlerden lise öğrencilerine: Berkin eylemine katılan oldu mu?

Gaziosmanpaşa 2. Mehmet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin fişlendiği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan’ın haberine göre, okulda öğencileri konferans salonunda toplayan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, öğrencilere, Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden gaz fişeği sonucu ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın cenazesinin olduğu gün öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir eylem yapıp yapmadığını sordu. Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak da söz konusu uygulamaya yabancı olmadıklarını belirterek, başka birçok okulda da bu fişlemelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçen hafta başında yapılan şikâyetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Gaziosmanpaşa 2. Mehmet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne gitti. Yanlarına öğretmenleri de alan müfettişler, okul içerisindeki sınıflardan 5’er öğrenci seçerek toplam 60 öğrencinin konferans salonuna inmelerini istedi. Konferans salonuna inen öğrencilere “tanık” adı altında bir kâğıt verildi ve bu kâğıdı doldurmaları istendi. Kâğıtta Berkin’in cenazesinin olduğu gün okulda öğretmenlerin ve öğrencilerin bir eylem yapıp yapmadığı, öğretmenlerin rozet ya da siyah kurdele takıp takmadığı ve okul içerisindeki kuralların delinip delinmediği soruları yöneltildi. Bu duruma tepki gösteren 19 yaşındaki lise öğrencisi kâğıdı okuduğu zaman şaşırdığını ve kendisine bir açıklama yapılmasını istediğini belirterek, “Bana bir açıklama yapılmadığı sürece bu kâğıdı doldurmayacağımı söyledim. Onlar bana ‘Sen doldur biz sana açıklamasını yapacağız’ dediler. Ben de bana bir açıklama yapılması gerektiğini öğretmenlerim hakkında karalama kampanyası yapılmasını kabul etmeyeceğimi belirttim. Bunun üzerine bana ‘Cevap vermek istemiyorsan, istemiyorum diye yaz’ dediler. Ben de kendi özgür irademle bu sorulara cevap vermek istemediğimi yazarak kâğıdı teslim ettim. Toplamda 60 öğrenci vardı ama içlerinden hiç kimse bu duruma itiraz etmedi” dedi.

‘Emir kuluyuz’

Çağırılan öğrencilerin çoğunun 18 yaşının altında olduğunu kaydeden lise öğrencisi, “O öğrencilerden benimle birlikte toplasan 5-6 kişi 18 yaşından büyüktük. Ben de ‘18 yaşından küçük öğrencilerin tanıklığı ne zamandan beridir kabul ediliyor’ dedim. Bunu sorduğum zaman bana Türkiye genelinde yapıldığı söylendi. Öğretmenler ise kendilerinin de bundan rahatsız olduğunu ama emir kulu olduklarını belirttiler” diye konuştu. Olayı sosyal medyadan paylaştığını ve bunun üzerine öğretmenlerinin kendisinden bu paylaşımı kaldırmasını istediklerini de kaydeden lise öğrencisi şunları söyledi:

“Bize, okul siyaset yeri değil diyorlar ama kendileri de bu kâğıtları doldurmamızı istiyorlar bu nasıl bir ironi? Ben seçilen öğrencilerin rastgele seçildiğine de inanmıyorum. Çünkü çoğu apolitik siyasetle ilgisi olmayan öğrencilerdi ve bu şekilde öğretmenlerini suçlamaları isteniyordu.”