-MÜFETTİŞLER SORUŞTURMA DOSYALARINI İNCELEDİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından görevlendirilen iki müfettişin, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma dosyalarını incelediği öğrenildi. Bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen müfettişlerin, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma dosyalarını incelemeye başladığı ve dosyadaki belgelerin araştırıldığı kaydedildi. Müfettişlerin adliyede olması ve belgeleri incelemesi nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve kulüp yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun avukatlarının adliyede, Türkiye Futbol Federasyonuna da gönderilen belge ve klasörleri inceleyemediği ifade edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu İbrahim Akın ve eski futbolcu Ümit Karan'ın avukatları, soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'i, ''hukuka aykırı hareket ettiği'' iddiasıyla HSYK ve Adalet Bakanlığına şikayet etmişti. Avukatların şikayeti üzerine HSYK'nın, soruşturma belgelerinin incelenmesi ve gerektiğinde savcı Berk'in ifadesinin alınması için iki müfettiş görevlendirdiği kaydedildi. Öte yandan, bir MİT görevlisinin, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkta bilgisine başvuruldu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen ve Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan adliyeye giriş yapan MİT görevlisi, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile yaklaşık yarım saat görüştü. MİT görevlisi, savcılıkta bilgisine başvurulmasının ardından adliyeden ayrıldı. MİT görevlisinin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı bir telefon konuşmasının takibe takılması sonucu bilgisine başvurulduğu öğrenildi.