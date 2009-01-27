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Müfettişler de Albay Öz’den şüphelendi

Dink davasında mahkeme, eski Trabzon Jandarma İl Komutanı Öz'ün Ergenekon savcılarınca araştırılmasına karar verdi.

27 Ocak 2009 02:00

Hrant Dink suikastı davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi eski Trabzon Jandarma İl Alay Komutanı Albay Ali Öz'ün Ergenekon savcılarınca araştırılmasına karar verdi. Dink suikastını araştıran Başbakanlık Teftiş Kurulu da, Albay Öz'le ilgili şüphelerini dile getirmişti.

Teftiş Kurulu müfettişlerinin dikkatini Albay Öz'ün talimatıyla Hrant Dink suikastından bir gün sonra hazırlanan tutanak çekti.

Ogün Samast yakalanmadan sadece 1.5 saat önce kaleme alındığı iddia edilen haber kayıt ve bildirim formunda olaya karışan isimler, bağlantılar, eksiksiz olarak yer alıyordu. Hatta, daha Samast yakalanmadan suikastte kullanılan silahın niteliği bile ayrıntılarıyla vardı.

CNN Türk’ün haberine göre Teftiş Kurulu incelemesinde, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 uzman çavuş aracılığıyla Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci'nın suikasti aylar önceden ihbar ettiği ancak bunun dikkate alınmadığı da ortaya çıktı.

Raporda Albay Ali Öz "gerçeğe aykırı resmi belge düzenlemek", "idari görev tanımına uyan işi yapmamak", "temin edilen istihbari bilgileri valilik ve emniyetle paylaşmamak" ile suçlandı.

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