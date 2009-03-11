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Müfettişler ‘Beyaz yardımı’ inceliyor

YSK'nın Tunceli Valisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından görevlendiren iki müfettiş çalışmaya başladı.

11 Mart 2009 02:00

Tunceli Valiliği'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan beyaz eşya ve mobilya yardımı dağıtmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Vali Mustafa Yaman hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığ''na suç duyurusunda bulunması ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 başmüfttiş kente gelerek çalışmalara başladı.


Tunceli Valiliği'nin `Her eve beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde 29 Mart yerel seçimleri öncesi tartışmalara neden olan ve durdurulan beyaz eşya, mobilya yardımıyla ilgili YSK'nın Vali Mustafa Yaman hakkında disiplin soruşturması açılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurması ardından bakanlığın görevlendirdiğini iki başmüfettiş kente gelerek çalışmalara bugün başladı. Kendilerine Vali Yardımcısı odası tahsis edilen müfettişler, çalışmalara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan başladı. Müfettişlerin, yapılan yardımlara ilişkin tüm evrakları topladıkları ve incelemeye aldıkları belirtildi.

Müfettişlerin, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgi alacağı ve daha sonra beyaz eşya ve mobilya dağıtım komisyonunda yeralan komisyon üyeleri, vakıf mütevelli heyeti, mahalle ve köy muhtarlarının da bilgisine başvuracağı belirtildi. Müfettişler, Vali Mustafa Yaman'ın yanı sıra Özel İdare Genel sekterliği deposunda bulunan AKP'ye ait 5 afişle ilgili Genel Sekter Mehmet Tunç ve bazı çalışanların da ifadesine başvuracak.

Valilikteki çalışmalarına bugün öğle yemeği için ara veren müfettişler binadan ayrılması ardından Vali Mustafa Yaman da 3 yardımcısıyla ile valilikten çıkış yaptı. Yaman'ın binadan çıkışı sırasında korumalar gazetecilerin görüntü almasını engellemek için Yaman'ın çevresinde etten duvar örüp aracına binmesini sağladı. Bu arada Vali Yaman'ın koruma sayının da arttırıldığı belirtildi.

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