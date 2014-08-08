Müezzinoğlu'nun uçağı düşme tehlikesi atlattı!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile ekibini taşıyan Türk Hava Kurumu'na ait özel uçağın dün yaşadığı tehlike ses kayıtlarına yansıdı. Uçağın pilotunun konuşmaları tehlikenin ne derece büyük olduğunu gösterdi. Uçağın pilotunun Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi görevlisine, "Uçağı kontrol edemiyoruz şu anda,2.1.0'a tırmanmaya çalışıyoruz acil sağa dönmemiz lazım" demesi olası kazanın ucuz atlatıldığını gösterdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Çanakkale'ye gitmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.30'da hareket etmişti.

Türk Hava Kurumu'na ait PA-42-720 Cheyenne IIIA tipi uçak Çorlu Havalimanı'na elverişsiz hava şartları nedeniyle mecburi iniş yapmıştı.

Uçak, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne sorunsuz bir iniş yaparken Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler, Çanakkale programını iptal ederek karayoluyla İstanbul'a dönmüştü.