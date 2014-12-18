Müezzinoğlu’ndan 17 Aralık yorumu: Çürük diş çekilir

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bugün 17 Aralık, bu ülkenin milli iradesine, sandık hukukuna, istikrarlı yönetimine, kuzu postuna bürünmüş kurtların tuzak kurduğu bir gün” diyerek ‘ağızdaki çürük dişlerin gerekirse çekilebileceği’ yorumunda bulundu.

Sağlık Turizmi Marka Zirvesi’nde konuşan Müezzinoğlu, özetle şunları söyledi:

Senaryolu tuzak

Bir ülke ki milli iradesiyle başbakan seçecek, hukuk kanalıyla o Başbakan’ı 60’lı yıllarda idama götürecekler, ‘Hukuk doğru karar verdi’ denecek. Bir ülke ki, milli irade hükümet seçecek, darbeler yapılarak, tanklar yürütülerek ‘Ne kadar güzel, zaten gerekliydi’ denilecek, milli irade yok farz edilecek. Bir ülkede milli iradeyle bir siyasi parti iktidar olacak, kapatma davası açılacak, birileri alkış tutacak. Birileri milli irade ile sandıktan ‘Beni yönet’ diye seçecek, birileri Emniyeti, istihbaratı, adaleti, hukuku tuzaklarla, senaryolarla tuzağa düşürecek.

Cambaza bak

Milli iradenin canına okuyacak, ‘Cambaza bak cambaza bak’ diye cambazlık yapacak. Bütün yönetimlerde zaman zaman hata yapan, yanlış yapanlar olabilir. Benim örneğimle, ağzımda çürük diş olabilir. Diş hekiminin görevi çürük dişi ya dolgusunu yapmaktır, tedavisini yapmaktır, yetmiyorsa o dişi çekmektir. Diş hekiminin görevi beni öldürmek değildir. Bu milletin hak ve hukukuna birileri belirli grupçukların, grupların mağduriyetini merkeze getirerek veya onları mağdurmuş gibi göstererek, milleti mağdur etme senaryoları bu ülkede artık bitmeli.

Mağdur gibi

Biz, bazen gündelik pompalamalarla veya gündelik birilerini mağdur gibi göstererek... Evet medya özgürlüğüne, medya mensupları ne kadar etik anlamda sahiplerse o kadar onların yanındayım, ama herkese dokunulabildiği, yanlış yaptığında herkese demokrasilerde, hukuk devletlerinde nasıl dokunulabiliyorsa, bu medya mensubu ise de medya mensupluğu dışında bir yanlışı yaptıysa, kusura bakmasın hukuk ona dokunur. Demokrasi ona dokunur. Hukuk devleti buralarda ülkenin ve milletin geleceği için gereklidir. O nedenle tarafsız ve bağımsız hukuk diyoruz.”