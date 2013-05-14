Sağlık Bakanı, Reyhanlı'daki ölü sayısının 177 olduğu iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz cumartesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükselirken 3'ü ağır 40 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ölü sayısının 177 olduğuyla ilgili iddialara da yanıt verdi.

Müezzinoğlu: "Biz Türkiye'de kamuoyundan ölen vatandaşlarımızı gizlemiyoruz. Ama birileri spekülasyon yapmak, duygusal olarak tahrik etmek istiyor."



Yaralılar hakkında bilgi verdi



Müezzinoğlu, patlamalarda yaralanan ve tedavileri devam eden 40 hastayla ilgili gerek bölgede gerekse sevklerin yapıldığı İstanbul, Ankara, Adana ve Gaziantep'te yapılabileceklerin tümünün yapıldığını bildirdi. Müezzinoğlu, yaralılardan iki kişinin Ankara, ikisinin Adana, bir kişinin İstanbul ve bir diğer yaralının da Gaziantep'te tedavi altında olduğunu söyledi.



3 yaralının durumu hala kritik



Müezzinoğlu, durumları ağır kaç hasta olduğunun sorulması üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 1 yaralı ile Hatay'daki 2 yaralının durumlarının kritik olduğunu bildirdi.



'Ölü sayısı 177 mi?'



Müezzinoğlu, "ölü sayısının 177 olduğu iddialarına ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken kendilerine gelen bilgileri dakika dakika kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek ilk anda 4 olan ölü sayısının dün sabah itibarıyla 46'ya yükseldiğini, dün saat14.00 itibarıyla da 50 olduğunu söyledi.



'Tahrik etmek istiyorlar'



Mehmet Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla biz Türkiye'de kamuoyundan ölen vatandaşlarımızı gizlemiyoruz. Ama birileri spekülasyon yapmak, duygusal olarak tahrik etmek istiyor. Bence kamuoyunun sağduyusunu kaybetmeden, sorumluluk duygusuyla bunun planlarını, yapılan kasıtlı ve bilinçli planları, kamuoyunun sağduyusu ile aşacağına inanıyorum. Çünkü bu hadiseler toplumsal reaksiyonlar oluşturabilmek için planlanmış hadiselerdir. Bence toplumun sağduyusu bu ülkenin huzur ve güvenini mutlaka yine yarınlara güvenli bir şekilde taşıyacaktır. Ülkenin istikrarını bozmaya yönelik bu tür hadiselere de bundan sonra ülke olarak da muhatap kalmayacağız ama yönetim olarak da iktidar olarak da her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."