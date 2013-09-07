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Müezzinoğlu: Kimyasal saldırı karşısında önlemler alındı

Sağlık Bakanı, Suriye'nin kimyasal silah kullanması durumunda, gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi

07 Eylül 2013 11:03

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Suriye'den gelecek olası kimyasal silah ve füze saldırısına karşı gerekli tüm önlemlerin aldınığını söyledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Hatay'da bir hastane açılışına katılan bakan, Suriye'nin kimyasal silah kullanması durumunda, gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Vatandaşların huzurlu olmasını isteyen Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek AFAD, gerekse Sağlık Bakanlığı, bu anlamda her türlü tedbiri aldı. Önceki gün Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay'ın başkanlığında toplandık. Tabii arzu ederiz ki hiçbir sıkıntı olmasın.

Hiçbir vatandaşımız ya da Suriyeliler sıkıntı yaşamasın ve hiç kimseye karşı insanlık dışı suç işlenmesin.

Ama biz Türkiye olarak, özellikle sağlık alanında her türlü tedbiri aldık. Hiçbir sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim, vatandaşlarımız huzurlu olsun."

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