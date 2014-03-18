Müezzinoğlu ambulans helikopterle seçim çalışmasında

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yerel seçim çalışmaları sırasında ambulans helikopterle Kütahya'ya gitmesi tartışma konusu oldu. Müezzinoğlu, miting alanına helikopterle gidince sosyal medya kullanıcılarının aklına Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Yalınca Köyü’nün Çeli Mezrası’nda kar nedeniyle yolları kapalı olan ve ambulans helikopter olmadığı için hastaneye yetiştirilemeyen, cansız bedeni babasının sırtındaki çuvalda taşınan 1,5 yaşındaki Muharrem geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tartışmaların büyümesi üzerine Sağlık Bakanı Müezzinoğlu açıklama yaptı. Müezzinoğlu, "Ama haberin sonunda 'seçim yasakları 20 Mart'ta başlıyor' diyor. Bir taraftan da 'bakan seçim yasaklarını deldi' diyor. Medyanın etiği buysa o etik kurallara dikkat etmeleri lazım" dedi. Helikopterin fotoğrafını çekip tweet atan AKP milletvekili Vural Kavuncu ise, "Acil Hastalarımızı böyle taşıyoruz" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, partisinin yerel seçim çalışması için dün Kütahya'ya helikopterle geldi. Bakan Müezzinoğlu, ilk olarak bir otelde sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer ile bir araya geldi, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Rumeli Türkmenleri Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, ambulans helikopter ile geldiği Kütahya’dan yine ambulans helikopter ile Kırıkkale'ye uçtu.

AKP milletvekili ambulans helikopteri Twıtter'dan duyurdu

Bakan Müezzinoğlu'nun bindiği helikopter havalandıktan sonra fotoğrafını çeken AKP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ey milliyetçi geçinen, sosyal demokrat geçinenler. Acil Hastalarımızı böyle taşıyoruz. İnsana değer veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Ancak bu kare sosyal medyada çok tartışıldı. Sosyal medya kullanıcılarının aklına hemen ambulans helikopter olmadığı için hastaneye yetiştirilemeyen ve cansız bedeni babasının sırtındaki çuvalda taşınan 1,5 yaşındaki Muharrem geldi. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini de bu kareyi paylaşarak gösterdi.