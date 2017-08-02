Müezzine, belediye başkanına hakaretten ceza

Erzurum'da bir camide müezzin kayyımlık yapan Y.B., Facebook hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 15 Ağustos 2016'da sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Facebook hesabı incelenen 39 yaşındaki müezzin kayyım Y.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Facebook hesabından Belediye Başkanı'nı akraba ve tanıdıklarına menfaat temin etmek ve geresiz ihaleler yapmakla suçlayan Y.B. hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Y.B. hakkında 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcısı, Y.B.'nin yaptığı paylaşımın aleniyet unsuru taşıdığını belirterek şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

Paylaşımı yaptığını kabul eden Y.B., "Kartal'da herkes Mehmet Sekmen'i yüzde 25 Mehmet olarak hatırlıyor" diye yazmasının nedenini "Başkan Mehmet Sekmen'in Erzurum'da yaptığı performansı yüz üzerinden değerlendirip 25 puan vermemdir. Başkanın performansını yüzde 100 olmasını istiyorum" diyerek açıkladı.

Ancak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Y.B., 'hakaret' suçundan 365 gün adli para cezasına çarptırıldı. Suçun aleni işlenmesini dikkate alan mahkeme, cezayı 425 gün adli para cezasına çıkardı. İyi hal indimi uygulayan mahkeme Y.B.'yi 354 gün adli para cezasına mahkum etti. Günlüğü 20 TL'den 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılan Y.B.'ye verilen cezada hükmün açıklanması 5 yıl süre ile ertelendi. İl Müftülüğü'nce yapılan idari soruşturmada ise Y.B.'ye 'uyarma' cezası verildi.