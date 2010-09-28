-MÜEBBETİ YEDİ, SAYGILAR SUNDU İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Kamuoyunda ''Karagümrük Çetesi'' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Nuri Ergin hakkında, ''adam öldürmeye azmettirmek'' suçundan ''müebbet hapis cezası'' kararı verildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Uğur Balıkçıoğlu ve başka suçtan tutuklu olan sanık Nuri Ergin ile tutuksuz sanık Ali Serhat Yıldırım katıldı. Duruşmada söz alan sanık Nuri Ergin, Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil ili ilgili daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, ''Vereceğiniz karara saygı duyuyorum'' dedi. Nuri Ergin'in avukatı Ergün Bademci de müvekkili Nuri Ergin'in maktul Emre Çakır'ın öldürülmesi konusunda herhangi bir talimat vermediğini belirterek, müvekkili Nuri Ergin'in beraatına, aksi halde ise hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep etti. -KARAR- Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu olan sanık Nuri Ergin hakkında, ''Emre Çakır'ı tasarlayarak öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası öngördü. Ergin'i, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçundan 2,5 yıl ve ''mağdur Adnan Şenses'in iş yerinin kurşunlanması suçuna azmettirmek'' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 11 ay hapisle cezalandıran heyet, Ergin'in ''insanlığa karşı suç işlemek'' suçundan da suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatına hükmetti. Diğer tutuklu sanık Ahmet Uğur Balıkçıoğlu hakkında da sanık Nuri Ergin gibi ''Emre Çakır'ı tasarlayarak öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası kararı veren mahkeme heyeti, bu sanığı da ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak''suçundan 1 yıl 15 gün, '' Adnan Şenses'in iş yerinin kurşunlanması'' suçundan 5 ay ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 3,5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Balıkçıoğlu'nun, ''insanlığa karşı suç işlemek'' suçundan ise beraatına hükmedildi. Nuri Ergin'in oğlu olan sanık Nurettin Ergin'in ''tehdit'' suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, tutuksuz sanıklardan Ali Serhat Yıldırım'ın ise ''suç örgütüne üye olmak'' suçundan 1 yıl 15 gün, ''Adnan Şenses'in iş yerinin kurşunlanması eylemine yardım'' suçundan 2 ay 15 gün ve ''Emre Çakır'ın tasarlayarak öldürülmesine yardım'' suçundan da 12,5 yıl olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Soner Ergin, Zeynel Ergin ve Yaşar Ceylan'ın, ''örgüte üye olmak'', ''tehdit'' ve ''insanlığa karşı suç işlemek'' suçlarından, tutuksuz sanıklardan Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin'in, ''örgüte üye olma'', ''ruhsatsız silah taşıma'' ve ''insanlığa karşı suç işlemek'' suçlarından ve Ali Serhat Yıldırım'ın da ''insanlığa karşı suç işlemek'' suçundan suçlarının sabit görülmemesi nedeniyle beraatlarına hükmetti.