Müdürün odasına giren AKP Milletvekili Yalçın Akdoğan'a tepki; okulu terk etti

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, oy vermediği halde ziyaret ettiği okulda müdürün odasına girdi, seçmenler tepki gösterdi. Akdoğan okulu terk etmek zorunda kaldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan , Çankaya’da bulunan Akgül Ulusoy İlkokulu’nu kalabalık bir grupla ziyaret etti.

Oy verme işlemlerinde görevli sandık görevlileriyle tokalaşan Akdoğan, daha sonra okul müdürünün odasına geçti. Seçmenlerin “Oy vermeye mi geldiniz” sorusu üzerine Akdoğan, “Hayır ziyarete” dedi. Akdoğan’ın müdürün odasında bir süre kapalı görüşme yapması üzerine seçmenler tepkisini sürdürdü. Bu durumu haber alan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, okula gitti. Tepkiler üzerine Yalçın Akdoğan , okulu terk etti.

İhbar üzerine olay yerine gidip tutanak tutturan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, ayrıntıları Oda TV'ye anlattı:

Hakan Canduran, “Yalçın Akdoğan okula gelmiş, sandık başkanlarını bir araya toplamaya çalışmış. Buna tepki gelince de Yalçın Bey okul müdürünün odasına gitmiş ve odayı kapatmış. Dışarıda sıkıntı başlamış ve kalabalık artmış. Daha sonra ‘kalabalık dağılırsa çıkarım’ demiş ve çıkmış. Bu arada Akdoğan’ın koruması da bir kişiyi tartaklamış. Akdoğan ve koruması ayrılırken koruması ‘akşam 5’te görüşeceğiz’ diye provokasyonda bulunmuş” açıklamasında bulundu.