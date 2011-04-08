-MÜDÜRÜ ÖLDÜRME NEDENİ YER DEĞİŞİKLİĞİ ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili, ''Saldırganın hakkında bir iddia dolayısıyla muhakkik (soruşturmacı) görevlendiriliyor ve soruşturma yapılıyor. Soruşturmacı bir ceza öneriyor ve bu cezanın neticesinde yerinin değişikliği söz konusu oluyor. İl Müdürümüzün yer değişikliğine dair işleminden sonra da bu olay meydana geliyor'' dedi. SGK Yönetim Kurulu üyeleriyle cuma günleri yaptıkları rutin toplantı için bir araya geldiklerini ve toplantıya başladıkları sırada olayı haber aldıklarını belirten Zararsız, bunun üzerine derhal Muğla Valisi'ni aradığını, kendisinden olaya ilişkin bilgi aldığını söyledi. Daha sonra olayın yaşandığı odadaki toplantıya katılan İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin ile telefonla görüştüğünü ve olayın gelişimi hakkında bilgi aldığını anlatan Zararsız, bunun ardından yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini ifade etti. Aldıkları ilk bilgilere göre, koordinatör il bünyesinde 13 il müdürünün çeşitli zamanlarda, uygulamalar ve yeni düzenlemeler hakkında değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Zararsız, bu ayki toplantıya Muğla İl Müdürlüğünün ev sahipliği yapmak istediğini, İzmir, Aydın, Uşak ve Balıkesir il müdürlerinin toplantı için kente intikal ettiklerini kaydetti. İl müdürlerinin toplantı için sabah bir araya geldiklerini belirten Zararsız, 2 il müdürünün trafik nedeniyle geciktiğini, diğerlerinin ise toplantıya başlamak üzere kendi aralarında konuşurlarken saldırıyı gerçekleştiren kişinin toplantı salonuna girdiğini bildirdi. Olay sırasında içeride, geciken 2 il müdürü dışındaki diğer il müdürleri ve 2 memurun bulunduğu bilgisini veren Zararsız, saldırganın doğrudan doğruya Muğla İl Müdürü'ne yaklaşarak saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Zararsız, aldığı duyumlara göre il müdürünün şakağına dayanan silahla vurulduğunu, diğer il müdürlerinin de zanlının kapıyı kitlemesiyle bir müddet alıkonulduğunu ifade etti. Bu olaylar yaşanırken kapıya yakın 2 il müdürünün dışarı çıkmayı başardığını dile getiren Zararsız, emniyet görevlilerinin olayın haber alınmasıyla il müdürlüğüne gelerek gerekli tedbirleri aldığını, tüm bunlar olurken içeridekilerin yaklaşık 2 saat süreyle mahsur kaldıklarını bildirdi. Olayla ilgilenmek üzere bir başkan yardımcısını görevlendirdiğini ve kendisinin Muğla'ya gittiğini belirten Zararsız, başkan yardımcısının, Şahin'in yakınlarıyla temasa geçtiğini söyledi. Zararsız, kendilerine intikal eden programa göre, cenazenin ve yakınlarının İzmir'den uçakla 18.00-20.00 civarında Ankara'ya intikal edeceğini ve ailesinin isteğiyle doğduğu yer olan memleketi Yozgat Sorgun'da toprağa verileceğini bildirdi. Bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıkları ifade eden Zararsız, ailenin talebi üzerine cenaze programının şekillendirileceğini ifade etti. -SPOR TOTO'DAN SGK'YA- Olayın failinin SGK personeli olduğuna işaret eden Zararsız, zanlının Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünde çalışırken 1999'da Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne memur olarak geçtiğini, 2008'de yapılan şeflik sınavına girerek 2009'da Muğla'ya şef olarak tayin edildiğini ve destek hizmetlerinde şef olarak çalışmaya başladığını bildirdi. Saldırının kesin sebebinin adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını vurgulayan Zararsız, ''Saldırganın hakkında bir iddia dolayısıyla bir muhakkik görevlendiriliyor ve soruşturma yapılıyor. Soruşturmacı bir ceza öneriyor ve bu cezanın neticesinde yerinin değişikliği söz konusu oluyor. İl Müdürümüzün yer değişikliğine dair işleminden sonra da bu olay meydana geliyor'' diye konuştu.