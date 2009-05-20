Mudurnu Piliç geri dönüyor

Türkiye’de tavukçuluk sektörünün en eski firmalarından biri olarak görülen Pak Tavuk, Mudurnu Piliç isim hakkı ve markasının ardından Mudurnu’daki tavukçuluk üretim tesislerini de satın alacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, Pak Tavuk’un Mudurnu Piliç’e ait kesimhane, yem fabrikası ve kuluçkahaneyi satın almak üzere bu taşınmazların sahibi Kılıç Deniz Ürünleri Üretim İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç ile anlaştığı bildirildi. Satın alma işleminin, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından kesinleşeceği kaydedildi.



Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Daştan, “Mudurnu ilçesinin simgesi, halkın geçim kaynağı olan Mudurnu Tavuk üretim tesisleri yeniden hayat bulacak, vatandaşa açılan iş kapısıyla göç yeniden tersine dönecek, bölge ekonomisi canlanacak” dedi.



Taşınmazların sahibi Kılıç Deniz Ürünleri Üretim İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç ile fiyat ve ödeme konusunda mutabık kaldıklarını ve kanuni formalitelerin tamamlanmasını beklediklerini bildiren Zuhal Daştan, şunları söyledi:



İlçeyi yeniden canlandıracağız



“Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra tesislerin bakımını yapıp 2010 başında devreye almayı planlıyoruz. Böylece 550 doğrudan, 350 dolaylı olmak üzere toplam 900 kişiye iş imkanı sağlayacağız. Tesislerin yeniden hayata geçmesiyle Mudurnu’dan göçü durdurup birkaç yıl sonra tesisleri daha da büyüterek Mudurnu’ya geri dönüş sürecini başlatmayı amaçlıyoruz. Aralık 2008’den sonra ekonomisi durma noktasına gelen bu ilçeyi yeniden canlandıracağız.”



2007 yılında Mudurnu’daki tesislerin tamamını satın alan Kılıç Deniz Ürünleri Üretim İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş., kurduğu Kılıç Entegre Tavukçuluk Üretim Tic. ve San. A.Ş.’ye tesisleri kiraya vermiş, 2008 yılı başında üretime başlayan Kılıç Entegre Tavukçuluk bütün bir yıl boyunca zarar edince önce adını İleri Entegre Tavukçuluk A.Ş. olarak değiştirmiş, ardından da iflasını talep etmişti.



