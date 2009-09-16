Müdüre küfür işten attırmıyor

Mahkeme müdüre küfretmenin işten atılma sebebi olmadığına hükmetti.

İspanya'nın Katalan bölgesindeki bir mahkeme, müdürüne küfretmenin işten atılma sebebi olmadığına hükmetti.

El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, işten atılan şirket çalışanının kullandığı “o... çocuğu” küfrünün “çok sık kullanılan bir deyim” haline geldiğini belirten mahkeme, çalışanın işine iade edilmesine ya da şirketin 6 bin 500 avro tazminat ödemesine karar verdi.

Hakimler, çalışanın davranışını hoş karşılamamakla birlikte, şirketteki gerginlik ortamını, toplumda dil kullanımının bayağılaşmasını ve bu tür küfürlerin tartışmalarda sıkça yer almasını dikkate aldı.