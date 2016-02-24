Müdür yardımcısından kız öğrenciye: Bu bacaklarla otobana çık sen!

Tarsus'ta bir lisenin müdür yardımcısının, okula geç kalan kız öğrenciye "Şu bacaklara bak, bu bacaklarla otobana çık sen" dediği öne sürüldü. Hakarete uğrayan öğrencinin ailesi müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Tarsus Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki B.K. okula geç kaldı. B.K. bu sırada beden eğitimi öğretmeni H.A. tarafından kendisi gibi geç kalan öğrencilerle okul bahçesini temizlemeye gönderildi. Ancak kapıda Müdür Yardımcısı M.E.Y. ile karşılaşan B.K. devamsızlığı çok olduğu için rapor alacağını söyledi. Bunun üzerine Müdür Yardımcısı M.E.Y. velisini çağırmasını istedi. Ancak iddiaya göre B.K. tam giderken, M.E.Y. öğrenciye dönerek, "Şu bacaklara bak, bu bacaklarla otobana çık sen" dedi. Bu sözler üzerine ağlamaya başlayan B.K. sinir krizi geçirdi.

İddiaya göre Müdür Yardımcısı E.Y. ile kız öğrenci B.K. arasında geçen bu konuşmaya bahçede temizlik yapan öğrenciler, E.K., C.K., M.K. da şahit oldu. M.E.Y.'nin sürekli öğrencilere hakaret ettiğini belirten B.K., Tarsus Çocuk Büro Amirliği'ne giderek ifade verdi. B.K.'nın ailesi ise Müdür Yardımcısı M.E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Akşam Cansel'e üzüldük, sabah bu olayla karşılaştık"

Yerel Tarsus Gündem gazetesi'ne konuşan B.K.'nın abisi M.A.K. "Akşam Kayseri'de intihar eden Cansel'e üzüldük, sabah bu olayla karşılaştık. Okula giden kızlarımızı aşağılayarak hayat kadını yerine sokan bu eğitimci umarız ceza alır" dedi.