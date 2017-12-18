Müdür yardımcısına saldıranlar serbest

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Milli Eğitim Vakfı (MEV) Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci\'ye saldıran 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci, geçen cuma günü bahçedeyken, okula koşan bir öğrenciyi dövmek için peşinden gelen 3 kişinin içeri girmesine izin vermedi. Düzci ile okula girmeye çalışan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırganlar, Yücel Düzci\'yi dövdü. Saldırganlar, diğer öğretmen ve görevlilerin müdahale etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis, kamera kayıtlarını izleyerek saldırganları kısa sürede gözaltına aldı, Düzci ise devlet hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın duyulması üzerine Vali Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü M.Murat Aydoğdu ile birlikte saldırıya uğrayan Yücel Düzci\'yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıya uğrayan Düzci, hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından bugün işbaşı yaptı.

SENDİKA BAŞKANLARI KINADI

Kamu-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikasi başkan ve yöneticileri bugün MEV Anadolu Lisesi önünde açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Türk Eğitim Sen İl Başkanı Ali Arslan, şöyle konuştu:

\"Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış, üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır. Gün geçmiyor ki öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kasteden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. İlimiz Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci öğrencisini korumak isterken 3 kişi tarafından darp edildi. İlimizde böyle bir durum yaşanırken bir acı haber de önceki gün İzmir Ödemiş\'ten geldi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Ayhan Kökmen öğretmenimize yüce Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz.\"

Eğitim İş İl Başkanı Cemil Taşkın da yaptığı açıklamasında, \"Iğdır merkezde faaliyette bulunan Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Başmüdür Yardımcısı Yücel Düzci\'ye yapılan fiili saldırı bizleri derinden sarsmıştır. Sistemin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır\" dedi.

3 GÜN HASTANEDE KALDI

Üç gün hastanede kaldıktan sonra bugün işbaşı yapan Yücel Düzci ise olayı şöyle anlattı:

\"Öğrencilerimiz cuma günü evlerine gitmek üzere okuldan çıktılar. Bir grup öğrencimiz ise burada kalmıştı. Onları servise bindirip göndereyim diye kapı önünde bekledim. O sırada bir öğrencimiz koşarak okula geldi. Kendisini birilerinin döveceğini söyledi. Başımı kaldırıp baktığımda okulla alakası olmayan 3 kişinin geldiğini gördüm. Onlara engel olmaya çalıştım. O arada biri öğrencinin peşine koştu. Öğrenci okula girince, dönüp bu kez bana saldırdılar. Daha sonra da arkadaşlar gelince kaçtılar. Olayla yakından ilgilenen Vali Enver Ünlü ve Milli Eğitim Müdürü M. Murat Aydoğdu ve hastane başhekimi Nevruz Erez\' e teşekkür ederim. Şu an sağlık durumum iyi. Birkaç yerde ezik bulunuyor.\"



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