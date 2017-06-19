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Müdür yardımcısı, 'Adalet Yürüşüyü'nü 'Pippa Bacca'ya benzetti!

"Bir zamanlar İtalya'dan yürüyerek Türkiye'ye gelen bir kadın vardı, başına kötü şeyler gelmişti..."

19 Haziran 2017 12:44

Bursa Osmangazi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal Facebook'ta CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak yaptığı paylaşım tepki çekti. Köksal CHP'yi eleştirirken 2008'de tecavüze uğrayıp, öldürülen 'Pippa Bacca'yı örnek gösterdi.

Posta'nın haberine göre, Müdür Yardımcısı Köksal,  2008 yılında dünya barışı için İtalya'dan yola çıkıp, Türkiye'de tecavüz edilerek öldürülen Pippa Bacca üzerinden Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, ülkemizde yürüyüş yapanlara tecavüz edildiğine dair bir vurgu yaptı.

Köksal'ın "Bir zamanlar İtalya'dan yürüyerek Türkiye'ye gelen bir kadın vardı, başına kötü şeyler gelmişti. Nerden geldi ki aklıma durup dururken" diyerek yaptığı paylaşımın altında kendisine olayın tecavüz olduğu hatırlatılıyor. Bunun üzerine İslamiyet'e göre tecavüzün cezasının idam olduğunu savunan Köksal bu sefer de idam savunuculuğuna geçiyor.

Köksal'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

 

 

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