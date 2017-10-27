'Müdür, mobbing uyguluyor' dedi, hakkında soruşturma açıldı, tayin edildi

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'deki Gazi İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni olan 51 yaşındaki Ali Karlık, okul müdürü R.Ö.\'nün, kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik İnsan Hakları Kurulu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından, öğretmen Karlık hakkında çeşitli nedenlerle soruşturmalar açıldı. 5 kez \'yılın öğretmeni\' seçilen Karlık hakkında, bir günlük maaş kesim cezasıyla başka bir okula tayin kararları verildi.

Kale İlçesi\'nin Büyükşehir Yasası ile 1990\'lı yıllarda mahalleye dönüştürülen kırsal Kayabaşı Köyü\'nde okul gazetesi çıkaran, köy okulunda tiyatro grubu kurup, illerde sahneleyen, hayırseverlerin katkılarıyla yeni bir okul yaptırılmasına öncülük eden Ali Karlık, 1996 yılında Türk Kadınlar Birliği ve 1998, 1999, 2000, 2002 yıllarında İzmir Demokratik Kitle Örgütleri tarafından \'yılın öğretmeni\' seçildi. Ancak, buna rağmen yaptığı çalışmalar nedeniyle bazı çevreler tarafından istenmeyen Karlık, Konya\'ya gönderildi. Bir süre Konya\'da görev yapan Karlık, açtığı davayı kazanıp, 2014 yılında tekrar Denizli\'ye döndü. Denizli şehir merkezindeki Gazi İlkokulu\'na atandı. Okul müdürü R.Ö.\'nün kendisine mobbing uyguladığını ileri süren Karlık, Denizli Valiliği İnsan Hakları Kurulu ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne şikayet dilekçesi verdi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OKUL MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Müdürün, öğrencileri iyi eğitmediğini ileri sürüp, kendisine bağırdığını, öğretmenlerin ve velilerin yanında kendisini azarladığını, okulun anahtarını bütün öğretmenlere verirken, kendisine vermediğini, kendisini takip edip, sınıfı boş bulduğunda yanına gelerek, rahatsız ettiğini ve hasta annesini ziyaret etmesine izin vermediğini ileri süren Karlık, şikayetinde \"Bu yüzden tansiyonum yükseldi, depresif nöbetler geçirmeye başladım. Bu nedenle aldığım sağlık raporum var. Okul müdürünün, uzun süredir kasten sistemli bir biçimde tekrar eden, beni yıldırıp, uzaklaştırma niyetli davranışları olmuştur. Bu da mobbing\'i tanımlayan nedenlerdir\" dedi.

Sınıf öğretmeni Karlık\'ın şikayetlerinden sonuç çıkmadı. Merkezefendi Kaymakamlığı ve cumhuriyet savcılığının talebi üzerine okul müdürü R.Ö. hakkında ön inceleme yapıldı. Müfettiş raporunda, soruşturmaya gerek olmadığı yönünde görüş bildirilip, okul müdürü hakkında soruşturma izni verilmedi.

MAAŞI KESİLDİ, BAŞKA OKULA ATANDI

Bu gelişmenin ardından, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen Karlık hakkında çeşitli nedenlerle soruşturma açıldı. Öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı, ders sırasında bilgisayarda vakit geçirip, öğrencilerle ilgilenmediği, okul müdürü aleyhine öğrenci ve velilerine mesaj gönderdiği, asılsız iddialarla şikayette bulunup, personel arasında endişe ve moral bozukluğuna neden olduğu, bayramlarda komisyonda görevli olmasına rağmen çalışmalara katılmadığı ve kendi cebinden 2 bin liraya fotokopili yazıcı aldığını ilan ettiği iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında Karlık\'ın savunması alındı. Soruşturma sonunda, 28 yıllık öğretmen Karlık\'a 1/30 oranında aylıktan kesme ve büyükşehir sınırlarında başka bir okula atamasının yapılması cezaları verildi. Karlık, karar doğrultusunda, Gazi İlkokulu\'ndan Bozkurt İlçesi\'ndeki Atatürk İlkokulu\'na tayin edildi. Ali Karlık, devlet memuru olduğu için açıklama yapamayacağını söylerken, öğretmenin avukatı Halil Akçil, itiraz edecekleri kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

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