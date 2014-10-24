Müdür adaylarına ortaoyunundaki Kel Hasan’ın kavuğu soruldu!

İzmir’de 692 okul müdürünün belirleneceği sözlü sınavlarda yönetici adaylarına meslekleriyle ilgisi olmayan, “Ortaoyununda Kel Hasan’ın kavuğu kime verildi?”, “BM Genel Sekreteri’nin yardımcısı kimdir?” gibi sorular yöneltildi. Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “Sözlü mülakat AKP kadrolaşmasının bir parçası. Kimlerin müdür yapılacağı zaten belli” dedi.

İzmir’de 692 okul müdürünün belirleneceği sözlü sınavlar sürüyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Yönetici adaylarına, “BM Genel Sekreteri’nin yardımcısı kimdir?”, “Ortaoyununda Kel Hasan’ın kavuğu kime verildi” gibi sorular yöneltilmesine tepki gösteren Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “Sözlü mülakat AKP kadrolaşmasının bir parçası. Kimlerin müdür yapılacağı zaten belli. Sınavlarda adeta ortaoyunu sergileniyor” dedi. Sözlü sınavlara yaklaşık 2 bin 300 öğretmen başvurmuştu. Sonuçların açıklanmasının ardından atamaların gelecek ay sonuna kadar yapılması bekleniyor. Sözlü sınava giren öğretmenler, sorular karşısında şaşırdıklarını belirterek “Müdürlükle ilgisi olmayan sorular yöneltildi” dediler. Sınavlarda dikkat çeken diğer sorular ise şöyle: “Baraj yanına neden ağaç dikilir?”, “Midas’ın Kulakları eseri kime aittir?”, “Don Kişot nasıl ortaya çıktı?”