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Ekonomi
Deutsche Welle

Mudinin parası iflastan korunacak

AB Komisyonu bankalardaki mevduatın iflastan korunmasıyla ilgili planlarını açıklıyor.

24 Kasım 2015 13:58


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Avrupa bankalarındaki mevduatın güven altına alınmasıyla ilgili önerileri bugün açıklanacak.

Komisyon 2017 yılından itibaren bankaların ortak fona para yatırmalarını ve mevduat sahibinin banka iflasları yüzünden parasını kaybetmekten korunmasını amaçlıyor.

AB Komisyonu aynı zamanda, yaz aylarında Yunanistan'da olduğu gibi endişeli banka müşterisinin hesabını boşaltmasını da önlemeye çalışıyor.

Üç hedeften biri

Mevduat munzam karşılığının arttırılması AB tarafından hedeflenen bankalar birliğinin üç payandasından birini oluşturuyor.

Mevduat emniyet fonuna Almanya'nın karşı çıkması üzerine AB Komisyonu yerel kamu bankalarıyla eyalet bankalarının ve kooperatif bankacılığının bu uygulamanın dışında tutulabileceğini duyurmuştu.

Uygulamanın ayrıntıları bugün mali işlerden sorumlu Komisyon üyesi Jonathan Hill tarafından açıklanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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