-MUDİ SAYISI 98 MİLYON ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Türkiye'de Ekim sonu itibariyle 98 milyon 874 bin 476 mudi bulunuyor. Takipteki kredi kartı borcu miktarı da 4 milyar 215 milyon lira düzeyinde bulunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Ekim 2010 Dönemi Aylık Bülten Verilerinden derlenen bilgilere göre, mudilerin 98 milyon 276 bin 754'ünü yurt içi yerleşik, 597 bin 722'sini de yurt dışı yerleşik kişiler oluşturuyor. Yurt içi yerleşik kişilerin bankalarda 221 milyar 572 milyon lira tasarruf mevduatı, 158 milyar 221 milyon lira döviz tevdiat hesabı, 1 milyar 914 milyon lira kıymetli maden depo hesabı bulunuyor. Yurt içi yerleşik resmi kuruluşların mevduatı 26 milyar 619 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşların mevduatı 125 milyar 346 milyon lira, özel cari hesaplar 5 milyar 473 milyon lira, katılma hesapları da 24 milyar 734 milyon lira olarak tespit ediliyor. Yurt dışı yerleşik kişilerin tasarruf mevduatlarında 3 milyar 16 milyon lira, döviz tevdiat hesaplarında 11 milyar 947 milyon lira olduğu gözlenirken, yurt dışı yerleşik ticari ve diğer kuruluşların toplam mevduatı da 3 milyar 305 milyon lira şeklinde hesaplanıyor. -1 MİLYON VE ÜZERİ MEVDUAT- Ekim Aylık Bültenine göre, bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduatı olanların sayısı da 33 bin 245. Bunların 32 bin 385'ini yurt içi, 860'ını da yurt dışı yerleşik kişiler meydana getiriyor. 1 milyon lira ve üzerinde mevduatı olan yurt içi yerleşik kişilerin toplam mevduatı 256 milyar 485 milyon lira, yurt dışı yerleşiklerin toplam mevduatı da 10 milyar 763 milyon lira olarak belirlendi. Rakamlar, mudilerin yarısının bankalarda 10 bin liranın altında hesabı olduğunu da ortaya koyuyor. Söz konusu tarih itibariyle 47 milyon 100 bin 86 yurt içi ve 257 bin 232 yurt dışı yerleşik mudinin bankalarda 10 bin liraya kadar hesabı bulunuyor. -3-6 AY ARASI TERCİH EDİLİYOR- Mevduat sahipleri, en fazla 3-6 ay arası mevduatı tercih ediyor. Bankalarda her 100 liralık tasarruf mevduatının 58,3 lirası 3-6 ay arası vadeye yatırılırken, bunu yüzde 28,2 ile 1-3 ay arası mevduat, yüzde 9,3 ile de vadesiz mevduat izliyor. Toplam mevduatta da 3-6 ay arası mevduatın payı yüzde 48, 1-3 ay arası mevduatın payı da yüzde 27,7 olarak ölçülüyor.