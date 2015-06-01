Mudanya'da kuş gribi şüphesiyle karantina!

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi ile Mudanya sınırındaki bir çiftlikte 2 gün önce 2 bine yakın tavuğun ölümü üzerine köylüler, kuş gribi şüphesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurdu. DHA'da yer alan habere göre, kümeslerde inceleme yaparak numuneler alan görevliler, bunları incelenmek üzere laboratuvara gönderirken, tedbir amaçlı köyde karantina uygulaması başlattı.

Laboratuvar incelemesi bekleniyor

Yetkililer, karantinaya alınan çiftlikteki 50 binden fazla kanatlı hayvan itlaf ettiklerini bu hayvanları daha sonra hazırlanmış kireçli kuyulara gömüldüğünü söylediler. Tavuk ölümlerinin kuş gribi sonucu telef olup, olmadıkları laboratuarda yapılacak inceleme sonucu kesinlik kazanacak.