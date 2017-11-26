Mudanya'da huzur operasyonu

Tarık ARSLAN/MUDANYA(Bursa) (DHA) BURSA’nın Mudanya ilçesi’nde 200 polisin katıldığı \'Huzur operasyonu\'nda 441 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 103 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mudanya ilçesi’nde kişiler, araçlar ve işyerlerini kapsayan 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. 441 kişi ve 103 aracın sorgulandığı denetimlerde ruhsatsız 1 tabanca ele geçirilirken 2 iş erine konsomatris çalıştırdığı gerekçesiyle, 3 işyerine sigara içildiği, 3 işyerine ise sigortasız işçi çalıştırıldığı gerekçeslyle işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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