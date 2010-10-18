-MUCUR KAMYONUNDAN ÇIKAN ÇOCUK CESETLERİ DİYARBAKIR (A.A) - 18.10.2010 - Diyarbakır'da bir kamyonun boşalttığı mucur içerisinde brandaya sarılı 2 çocuk cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 14 kilometresindeki yol yapım çalışmalarına katılan, sürücüsü ve plakalı açıklanmayan bir kamyonun boşalttığı mucur içerisinden brandaya sarılı 2 çocuk cesedi çıktı. İşçilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, cesetlerin 12-13 yaşlarındaki çocuklara ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri işçilerin ifadesine başvururken olayla ilgili soruşturma başlattı.