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MUCUR KAMYONUNDAN ÇIKAN ÇOCUK CESETLERİ DİYARBAKIR (A.A)

18 Ekim 2010 15:49

-MUCUR KAMYONUNDAN ÇIKAN ÇOCUK CESETLERİ DİYARBAKIR (A.A) - 18.10.2010 - Diyarbakır'da bir kamyonun boşalttığı mucur içerisinde brandaya sarılı 2 çocuk cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 14 kilometresindeki yol yapım çalışmalarına katılan, sürücüsü ve plakalı açıklanmayan bir kamyonun boşalttığı mucur içerisinden brandaya sarılı 2 çocuk cesedi çıktı.  İşçilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, cesetlerin 12-13 yaşlarındaki çocuklara ait olduğunu belirledi.  Polis ekipleri işçilerin ifadesine başvururken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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