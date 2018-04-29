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Spor

Mucizelerin takımı Denizlispor

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

29 Nisan 2018 17:39

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Gaziantepspor\'u 5-0 yenen Denizlispor, son 4 sezonda 3. kez küme düşmekten kıl payıyla kurtulmaya çok yakın. Ligde 38 puana ulaşan Horoz, son hafta Boluspor\'a farklı yenilse bile 35 puanla düşme hattındaki Samsunspor, Ümraniyespor\'u farklı mağlup edemezse ligde kalacak. İkili averajları eşit olan Denizlispor ve Samsunspor arasında Horoz, rakibinden 11 gol averajı farkla önde. Yine 38 puandaki Eskişehirspor\'un sezonu Denizli ve Samsun\'la birlikte aynı puanda tamamlayacağı üçlü averaj ihtimalinde de küme düşen taraf Karadeniz temsilcisi olacak. Daha önce düşme hattında kaldığı 2014-15 sezonunda son 4 maçın 3\'ünü kazanan Denizlispor, 33 puanla Grandmedical Manisaspor\'u ikili averajla geçerek lige tutundu.
Ligde 2015-16\'da yine sezonun büyük bölümünü düşme hattında geçen yeşil-siyahlı ekip, 5 puan geriden gelerek 2 puan ve tek basamak farkla kümede kaldı. Bu sezon aylarca ligin son sırasından kurtulamayan Horoz, bir ara kurtuluş hattının 7 puan gerisine kadar düştü. Teknik Direktör Fatih Tekke göreve geldikten sonra 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, 7 puanlık dezavantajı kapatıp son hafta öncesi 3 puan farkla öne geçti. Denizli\'de futbolcular, Gaziantep mücadelesinin ardından sahada kolbastı oynayıp erken kutlama yaparken primlerle ceplerini doldurdu. Son haftalarda beraberliklere 10\'ar, galibiyetlere ise 20\'şer bin TL prim dağıtan yönetim, ligde kalma primi olarak da takıma toplam 1 milyon TL ekstra prim ödeyeceğini duyurmuştu.

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