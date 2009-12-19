Mucize kurtuluş

T24-İngiltere’de bir alışveriş merkezinde ters yönde ilerleyen iki yürüyen merdivenin arasına başını sıkıştıran çocuk mucize eseri ölümden döndü.

Olay sırasında çocuğun yüz ve göz damarlarının patlaması nedeniyle ortaya korkunç bir manzara çıktı.

Milliyet'in haberine göre, annesiyle birlikte Londra’nın güney batısındaki Colliers Wood semtindeki bir alışveriş merkezine giren dört yaşındaki Stevie Webb adlı çocuk, annesinin başka bir tarafa baktığı sırada yürüyen merdivenin yan koruyucu bandına çıktı.

Yan banta çıkmasıyla birlikte elbisesini banda kaptıran çocuğun başı bir anda ters yönlerde ilerleyen iki merdivenin arasında sıkışarak sürüklenmeye başladı.

Olayı fark ederek derhal acil düğmesine basan anne, çevreden yetişenlerin yardımıyla oğlunun başını sıkıştığı yerden çıkardı.

Doktorlar, dört yaşındaki Stevie’nin boyun kemiklerinin henüz esnek olduğu için boynun kırılmadığını söyledi. Ancak mucize eseri ölümden döne çocuğun yüz derisiyle ve gözlerindeki kılcal damarlar sıkışmanın etkisiyle patladı.

Damarların patlaması nedeniyle Stevie’nin yüzü ve gözleri korkkunç bir görünüm aldı.

Doktorlar, kılcal damarların zaman içinde iyileşerek Stevie’nin eski haline gelebileceğini söyledi.