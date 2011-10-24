Mucize hayatlar umut veriyor!

T24 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından koordine edilen arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde Van’da 45 il ve 37 kurumdan 2400 arama kurtarma personeli 680 sağlık personeli, 12 arama köpeği çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında, (saat 11.30 itibariyle) şimdiye kadar, farklı bölgelerde onlarca kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.







Türkiye'nin deprem tarihi...



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.



Bölgeye toplam 2.398 arama-kurtarma personeli, 680 sağlık personeli, 12 arama köpeği, 355 iş makinesi ve araç, 7’si hava ambulansı olmak üzere 108 ambulans, 30 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 6.377 çadır, 16.888 battaniye, 1.120 gıda paketi, 10.064 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 1.719 mutfak seti, 3.812 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 500 kumanya gönderilmiştir. 2 adet askeri kargo uçağı ile arama-kurtarma araçları, çadır ve gıda malzemesi gönderilmektedir.



Bölgeye gönderilen arama-kurtarma, ilkyardım ve sağlık personeli ile ayni yardımların organizasyonunu yapmak üzere Başkanlığımızca; Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarına birer koordinatör ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.



Bu çalışmalar sonucunda depremden en çok etkilenen Van'ın Erciş ilçesinden, teselli eden haberler geliyor. İlçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi Alkanat Caddesi'ndeki, 6 katlı binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştıran Sivil Savunma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, Erkan Gürbüz ile 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğa ulaştı. Enkaz altından çıkarılan Gürbüz ve çocuklar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Aynı bina enkazından kısa süre önce de, Yalçın Akay yaralı olarak kurtarılmıştı.



AKUT Ekipleri de Van'daki çalışmaları sonucu şu ana kadar 9 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıklarını bildirdi. İstanbul Büyüşehir Belediyesi’nin ekipleri de Erciş’te 2 öğretmeni canlı olarak enkaz altıdan kurtardı.





3 öğretmen kurtarıldı



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Timi, Van'ın Erciş İlçesi'nde 4 kişiyi enkaz altından sağ kurtardı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekip, 14 kişilik personel ve üç K-9 köpeğiyle dün depremin hemen ardından uçakla bölgeye intikal etti. Bölgede oluşturulan Kriz Masası'nın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekip, 3 katı tamamen çöken 6 katlı binada kurtarma faaliyetlerine katıldı.



Ekip, gece saat 01.00 sıralarında adının Yavuz olduğu belirlenen bir kişiyi göçük altından sağ çıkardı. Aynı binada çalışmalarını sürdüren Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, deprem anında öğretmenlerin toplantı yaptıkları belirlenen zemin kata ulaştı. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Halil Öztemel, Tuğba Özbek ve Gül Karaçoban adlı 3 öğretmeni daha göçük altından kurtardı.

Ekibin, kurtardıkları 4 kişinin sevincine ortak olduğu belirtilerek, çalışmaya aralıksız devam ettiği bildirildi.





Ekmek götürdüğü evde enkaz altında kaldı



Van'ın Erciş ilçesinde bir kişi enkaz altından 23 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçede görevli arama kurtarma ekipleri, Van Yolu caddesinde çalışma yaparken, bir kişinin beton yığınları arasında sıkıştığını fark etti. Kurtarma ekipleri, 23 saat enkaz altında kalan ve kimliğinin Salih Bilendik (30) olduğu öğrenilen kişiyi, beton yığınları arasından sağ olarak çıkardı.

Bilendik, sağlık ekiplerince tedavisi için Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Salih Bilendik'in bir markette çalıştığı, ekmek siparişini teslim etmek için gittiği Van Yolu Caddesindeki evin depremde yıkılması sonucu enkaz altında kaldığı öğrenildi.





