Mucize eseri babasını buldu!

Yıllarca babasından haber alamayan Diana Kim, bir proje kapsamında evsizlerin fotoğrafını çekerken, tesadüfi olarak babasını buldu. Anne ve babasının ayrılmasının ardından akrabalarının yanına taşınan genç kadın, çocukluk yıllarından aklında kalan hatıraların yardımıyla senelerdir görmediği babasını tanıdı.

karnaval.com sitesinde yer alan habere göre; 2012’de Honolulu sokaklarında evsizleri çeken Diana gözlerine inanamadı çünkü projesi kapsamında fotoğrafını çektiği evsizlerden biri yıllardır kendisinden haber alınamayan babasıydı.

Diana karşılaşmaları sırasında kendisini tanımayan şizofreni hastası babasına yıllarca ilaç, yiyecek ve giysi götürdü. Kızına "Herkesi kurtarmaya çalışma. Sadece kendin ve ailen için endişelen" öğüdünde bulunan ve kızının tüm çabalarına rağmen herhangi bir gelişme göstermeyen adam, genç kadının ısrarının neticesinde hayatını kontrol altına almayı ve şizofrenin etkilerinin minimuma indirilmesi için tedavi olmayı kabul etti.

Hayatını yeniden yoluna koyan ve iş bulan adamın şimdilerde tek bir hedefi var; yeterli parayı biriktirip, Güney Kore'de kızını ve onun ailesini ziyaret etmek.