Mucize çocuk Ünal TEOG'da yüzde 1'lik dilime girdi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ellerini kullanabilmek için bugün 31'inci kez ameliyat olacak doğuştan kelebek hastası 15 yaşındaki Ünal Önder, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 492 puanla yüzde 1'lik dilim içinde yer aldı. Düziçi Fen Lisesi'ne giren Ünal'ın hedefi genetik mühendisi olmak.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oturan Döne ve Mustafa Önder'in 2 çocuğundan büyük olanı Ünal Önder, doğuştan kelebek hastası. Yenice Haruniye Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Ünal Önder, bir yandan okuluna devam ederken diğer yandan Antalya, Osmaniye ve Adana'daki hastanelerde tedavi görmeye devam etti. Bugüne kadar 30 ameliyat geçiren ve bundan dolayı 'mucize çocuk' olarak bilinen Ünal, her iki elini de kullanamıyor. Hastalığı ve engeline rağmen yaşam azmini hiç kaybetmeyen Ünal Önder, TEOG'a hazırlandı. Sınavda sadece 4 yanlış yaparak 492 puanla yüzde 1'lik dilim içinde yer alan Ünal, Osmaniye- Düziçi Fen Lisesi'ne girdi.

400 hastadan biri

Hedefi genetik mühendisliği olan Ünal, ellerini kullanabilmek için bugün AÜ Hastanesi'nde 31'inci ameliyata girecek. Türkiye'deki yaklaşık 400 kelebek hastasından biri olduğunu belirten Ünal Önder, AÜ Hastanesi'ni ve ameliyatı gerçekleştirecek plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan'ı medyadan takip ettiğini, ona çok güvendiğini söyledi. Ünal Önder, "Hastalığım bebekliğimde dudağımdaki bir çizik sonrasında annem tarafından fark edilmiş. Bugüne kadar 30 kez ameliyat oldum. Ancak istenen başarı elde edilemedi. Sanatçı Fulden Uras'ın önderlik ettiği 'Hayaller Gerçek Olsa' derneğinin girişimiyle buraya geldim. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ameliyatımı gerçekleştirecek. Doktorumla görüşmem çok olumlu geçti. Doktorum, 'Risk almak zorundayız' diyerek beni cesaretlendirdi. Ameliyattan sonra sağlığıma kavuşacağım günleri umutla bekliyorum" diye konuştu.

Kelebek hastalığı

Kelebek hastalığı, (Epidermolozis bülloza) deride ve mukozada (ağız içi, genital bölge, anal bölge, göz, burun, nefes yolu, yemek borusu) gibi vücut bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar (bül) oluşumu ile kendini gösteren bir hastalık.