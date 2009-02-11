Mucize bebek

İngiltere'nin başkenti Londra'da düştüğü havuzda boğularak 18 dakika boyunca havasız kalan 3 yaşındaki Oluchi Nwaubani adlı kız çocuğu, yoğun bakımda 3 gün sonra kendisine geldi.



İnsan beyninin oksijensiz kalması halinde 6 dakika içerisinde öldüğünü belirten uzmanlar, küçük kızın bu kadar uzun süre havasız kalmasına karşın nasıl olup da kalıcı bir hasar olmadan hayatta kaldığını açıklayamıyor.



Doktorların yüzde 2 yaşama şansı tanıdığı Nwaubani'nin yoğun bakımda 3 gün sonra yaşam destek ünitesine bağlı olmadan soluk alıp vermeye başladığı ve 5 ay sonra tamamen eski sağlığına kavuştuğu belirtiliyor.



Uzmanlar, geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen kazanın ardından bebeğin ebeveynleri Junior ve Tayo Nwaubani'nin, çocuklarını yaşam destek ünitesine bağlı tutmakta diretmeleri sayesinde küçük Oluchi'nin bugün hayatta olduğunu söylüyor.