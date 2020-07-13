Mucize adam Mehmet Altıparmak; elinin değdiği takım Süper Lig'e yükseliyor!

Adanaspor deplasmanında 3 puana uzanarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselen Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak bir rekora imza attı. Altıparmak üst üste 3 sezonda çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı.

Bu sezon Süper Lig'e ilk yükselen takım Hatayspor olurken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da ulaşılması zor bir rekora imza attı.



Adanaspor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üst üste 3. kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor'u Süper Lig'e yükselten Altıparmak, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK'nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak bu kez Hatayspor'la Süper Lig'e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Bu kez play-off'a kalmadı

2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor'u Play-Off'la Süper Lig'e yükselten Altıparmak, bir sonraki sezon da Gaziantep FK ile Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı.



Altıparmak bu kez bitime 1 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı ve Play-Off'u beklemeden Süper Lig'e yükseldi.



Mehmet Altıparmak'ın bir diğer ilginç istatistiği ise, Play-Off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig'e taşıması oldu. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor'un başında Play-Off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK'yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda ise Gaziantep FK'nın teknik direktörü olarak Play-Off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig'e taşımayı başardı.