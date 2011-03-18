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MÜCEVHER FUARI'NDAN 1,5 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK  İSTANBUL (A.A)

18 Mart 2011 17:59

-MÜCEVHER FUARI'NDAN 1,5 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK  İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - CNR Expo'da açılan 32. İstanbul Mücevher Fuarı İstanbul Jewelry Show'a katılan bir firmanın standındaki 1,5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlık çalındı. Fuara katılan bir firmanın standına gelen 2 kadın, görevlileri oyalarken, diğer kişi ya da kişiler de ürünlerin sergilendiği vitrinin arka kapağını açarak gerdanlığı çaldı.  Bu kişilerin uzaklaşmasının ardın çalındığı fark edilen gerdanlığın üzerinde 125,72 karat zümrüt ve 99,52 karat pırlanta bulunduğu ve değerinin 1,5 milyon dolar olduğu bildirildi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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