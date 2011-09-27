-Mücevher fuarında güvenlik önlemleri artırıldı İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - 33. İstanbul Jewelry Show, bu yıl ekstra güvenlik önlemleriyle korunacak. CNR Expo'da 13-16 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Avrupa'nın yanı sıra, Orta Doğu, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri'nde de sektörün önemli organizasyonları arasında yer alıyor. Fuar, İran, Irak, Lübnan, Bahreyn, Katar, Dubai gibi ülkelerden de önemli alıcıları ağırlayacak. Bu ülke alıcılarının beklentilerine yönelik özel ürünlerin sergileneceği fuar, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere sektöre dair gelişmeleri sunmayı amaçlıyor. Bu yıl 18 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuar, olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunacak. Değerli mücevherlerin sergileneceği fuarda ziyaretçiler farklı aşamalardan oluşan güvenlik önlemlerinden geçirilecek. Geçen yıl fuarda, bir firmanın standındaki 1,5 milyon dolar değerinde zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlık çalınmış, ardından yapılan takip sonucunda 7 zanlının yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.