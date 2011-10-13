-Mücevher fuarı kapılarını açtı İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - 33. İstanbul Jewelry Show, CNR Fuar alanında açıldı. UBM Rotafore tarafından, Denizbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, 32. İstanbul Jewelry Show'da bir firmanın standındaki 1,5 milyon dolar değerindeki zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlığın çalınması nedeniyle, olası hırsızlık olaylarına karşı hem fuarı organize edenler hem de fuara katılan firmalar tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fuar alanı ve yakın çevresindeki koruma, izleme ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra ziyaretçiler de farklı aşamalardan oluşan güvenlik işlemlerinden geçiyor. Ziyaretçilerin CNR Fuar alanına girişleri, ana kapıdan itibaren özel sistemlere donatılmış pek çok etaptan geçilerek sağlanacak. AA muhabirine bilgi veren UBM Rotafore yetkilisi, fuarda geçen döneme göre güvenliğin iki mislinden fazla arttığını, fuara giriş prosedürünün değiştiğini belirtti. Gelen ziyaretçileri rahatsız etmeden, fuara çok güvenli giriş sağladıklarını ifade eden yetkili, fuara gelmeden önce online forum doldurulduğunu, daha sonra fuara giriş sırasında kişilerin bilgileri alınarak bu formlarla eşleştirildiğini kaydetti. Yetkili, fuarda üçlü geçiş sistemi sayesinde, bir kişinin pasaportları, bir kişinin formları kontrol ettiğini ve daha sonra bankodan geçiş sağlandığını, bütün bu işlemlerin de bir dakika gibi kısa bir sürede yapıldığını anlattı. Fuarda ayrıca kamera sistemi bulunduğunu, çift taraflı yüz tarama yapıldığını söyleyen yetkili, komut sistemi ile hırsızları hızlı bir şekilde yakalama özelliği olan 4 adet köpeğin de fuar süresince hazır bulundurulacağını ifade etti. Fuara katılan firmalar da bu önlemlerin yanı sıra kendi stantlarında ekstra güvenlik önlemleri alıyor. Altınbaş standı 16 kamera sistemi ile takip edilirken, Centaş, kendi güvenlik ekiplerinin yanı sıra dışarıdan da güvenlik ekibi ile önlemlerini artırdı. -''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi için özel tasarlanan 120 bin dolarlık kolye de fuarda- Bu arada, fuarda sergilenen ürünler arasında Altınbaş'ın standında 300 bin dolarlık pırlanta kolye ile ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi için özel tasarlanan 120 bin dolarlık kolye de sergileniyor. Altınbaş, dizinin mücevher sponsorluğunu üstleniyor. -Fuara 300 firma katılıyor- Açılışı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapılan fuara, Altınbaş, Atilla Karat, Atasay, Asos, Ariş, Gülaylar, Koçak Gold, Onsa, Pera Diamond, Roberto Bravo gibi firmalar katılıyor. Christian Dior gibi dünyaca ünlü markalar da fuar ziyaretçileri arasında yer alıyor. 300 firmanın katıldığı ve 18 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuar, 16 Ekim 2011 tarihine kadar açık olacak. -32. İstanbul Jewelry Show'daki hırsızlık- CNR Expo'da 17-21 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 32. İstanbul Jewelry Show'da bir firmanın standındaki 1,5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen zümrüt ve pırlantadan oluşan gerdanlık çalınmıştı. Fuara katılan bir firmanın standına gelen 2 kadın, görevlileri oyalarken, diğer kişi ya da kişiler de ürünlerin sergilendiği vitrinin arka kapağını açarak üzerinde 125,72 karat zümrüt ve 99,52 karat pırlanta bulunduğu ve değerinin 1,5 milyon dolar olduğu bildirilen gerdanlığı almıştı. Kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 2'si Filipinli 7 kişi soygunun ardından Atatürk Havalimanı'ndan Dubai seferini yapan uçağa binerek hareket etmiş, buradan Filipinler'e aktarma yaparak kaçmayı başarmıştı.