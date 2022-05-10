Mücella Yapıcı: Gezi'den katledilen gençlerimizin ailelerine tüm yüreğimle teşekkür ediyorum, geçcek, geçcek

Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezası verilen ve Bakırköy Ceza ve Tutukevi'nde tutulan Mücella Yapıcı, karara şaşırmadığını belirterek, "Özellikle büyük acılarına rağmen bizi, hiçbir şekilde yalnız bırakmayan ve artık kocaman aile olduğumuz, Gezi'den katledilen gençlerimizin ailelerine tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Geçcek, geçcek” dedi.

Gezi Davası'nda 25 Nisan günü karar açıklandı. Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldığı karar duruşmasında mahkeme, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi 18'er yıl hapse mahkûm etti ve tutuklanmalarına karar verdi. Karar açıklandıktan sonra mahkeme heyetine, “8 çocuğun yanında benim 18 yıl yatmamın ne anlamı var. Vız gelir tırıs gider” diye seslenen mimar Mücella Yapıcı (72), Sözcü’den Fırat Fıstık’ın sorularını yanıtladı.

Ne yazık ki ben de şaşırmadım"

Karardan sonra cezaevine götürülürken öncelikle öfkeli olduğumu hissettiğini söyleyen Yapıcı, “O sırada tek düşüncem, bugüne dek hiç ayrılmadığım ve yaşamın bütün yükünü birlikte omuzladığımız kızlarımın kendilerini ne kadar kötü hissettikleri, hissedecekleriydi. Ancak bugünlerde bizlerin, haklılığımızın verdiği direnç ve kararlılık ile kendimize iyi bakacağımızdan emin olduklarına inandığım için onlar için biraz rahatladım” dedi. Yapıcı, “Neler yaşadığıma gelecek olursak…” diyerek şöyle devam etti:

“Hukuk, eşitlik ve adalet duygusunun bu denli ayaklar altına alındığı ve iktidarın emrine girdiği bu günlerde, şaşırma duygusunu kaybettiğini söyleyerek yapılan olağanüstü hukuksuzluk, yolsuzluk ve talanın normalleştirilmesine yol açıldığını düşünen, buna itiraz eden biri olarak ne yazık ki ben de şaşırmadım.”

"Geçcek, geçcek”

“Büyük bir özveriyle bizi ziyarete gelen, zaten zor olan yaşamlarından zaman çalarak bizleri yalnız bırakmayan bütün avukat arkadaşlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” diyen Yapıcı, “Özellikle büyük acılarına rağmen bizi, hiçbir şekilde yalnız bırakmayan ve artık kocaman aile olduğumuz, Gezi'den katledilen gençlerimizin ailelerine tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Geçcek, geçcek” diye konuştu.

TIKLAYIN - Mücella Yapıcı'dan mesaj: İnsanlık yararına çalıştığım için cezalandırılıyorum, bu benim ağrıma çok gidiyor