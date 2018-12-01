Mücella Yapıcı: Arkadaşlarımla gittiğim lokantalar bile soruşturmada yer alıyor!

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 5 yıl sonra ifadeye çağrılan Mücella Yapıcı ve Can Atalay ifade verdi. Atalay ve Yapıcı’ya Gezi Direnişi’ne ilişkin çok sayıda sorulurken, uzun bir süre telefonlarının dinlendiği ve fiziki takibe alındıkları iddia edildi. Yapıcı, "Fiziki takibe alınmışım. Arkadaşlarımla gittiğim lokantalar bile soruşturmada yer alıyor. Her şeyi sordular" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gezi Direnişi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Taksim Dayanışması’ndan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticilerinden yüksek mimar Mücella Yapıcı ve avukat Can Atalay dün Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Atalay ve Yapıcı’ya Gezi Direnişi’ne ilişkin çok sayıda sorulurken, uzun bir süre telefonlarının dinlendiği ve fiziki takibe alındıkları öğrenildi. Can Atalay soruşturmada gizlilik olduğunu belirterek, uzun bir süre boyunca telefonlarının dinlendiğini ve takip edildiklerini söyledi. Atalay, “Gezi’nin toplumsal ve siyasal bakiyesi bizim yük akımızdır. Bunları verdiğim ifademde anlattım” dedi. Mücella Yapıcı ise 11 saat boyunca Emniyet’te ifade verdiğini belirterek, “Hukuksuz bir şekilde telefonlarımızı dinlemişler. Fiziki takibe alınmışım. Arkadaşlarımla gittiğim lokantalar bile soruşturmada yer alıyor. Her şeyi sordular. Gezi ve Taksim Dayanışması’yla ilgili tek bir hukuksuzluk olamaz. Gezi son derece önemli bir hak arama eylemidir. Yapılan bu hukuksuz telefon tapeleri ile yürütülen bir soruşturmadır” diye konuştu.