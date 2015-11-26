'Mücadeleyi terörün inine götürmek gerek'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi ile

Ankara-Moskova hattında yaşanan kriz, Westfälische Nachrichten

adlı gazetenin yorum sütununa şu satırlarla yansımış:

„İkisi de narsist ve otokrat birer lider olan Putin ve Erdoğan, iktidar

oyuncuklarına konsantre olmuş durumda. Ama bu tutumun şu anda

Suriye’ye hiçbir yararı yok. Bu ikili çekişme sırasında üçüncü bir

aktörün, IŞİD’in yüzü gülüyor, ana kurban ise sivil halk. Rus savaş

uçaklarının düşürülmesi gibi ürkütücü eylemler bölgeden daha fazla

kişinin sığınmacı konumunda kaçmasına neden olacaktır. Zira

durumun yakında daha iyiye gideceği yönündeki ümitler her geçen

gün kayboluyor. Suriye krizi, dünya politikasının sorun çözmekteki

acizliğini gözler önüne seriyor.”

Lüneburg’da çıkan Landeszeitung gazetesinde de şu

değerlendirmeyi okuyoruz:

„Rus savaş uçağının düşürülmesi Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın

IŞİD’e karşı bir ittifak kurulması amacıyla yürüttüğü mekik

diplomasisinin aslında başarıya ulaşmasının ne kadar imkansız

olduğunu gösteren bir gelişme oldu. İki bölgesel güç de Suriye'yi

nüfuz sahaları olarak görüyor. Bundan doğan rekabet şimdi askeri

anlamda bilek güçlerinin denendiği bir çekişmeye dönüştü. Rusya'nın

Suriye'deki müdahalesiyle dolmaya başlayan gazap çanakları şimdi

taştı. Erdoğan en büyük ikinci isteği olan, Esad'ın koltuğundan

edilmesi yönündeki emelini Putin yüzünden gerçekleştiremeyecek.

Ayrıca Rusya, Türkiye'nin kendini hamisi olarak gördüğü Türkmenleri

bombaladı. Öfke kuyusu ancak Türk Akımı Boru Hattı Projesi gibi

ortak çıkarlar sayesinde kurutulabilir.“

Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesinin, Fransa

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bugün Moskova'ya yapacağı

ziyarete de yansıması bekleniyor. Stuttgarter Zeitung adlı gazetenin

konuya ilişkin yorumu şöyle:

„Fransa Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyaretinin birçok farklı sonucu

olabilir. Zira tüm ayrılıklara rağmen Paris'teki saldırılar ve bir Rus

yolcu uçağının Mısır'da düşürülmesi, acılı bir dönemde yakınlaşma

olasılığı doğurdu. Vladimir Putin, Rusya'nın da yaralanabilir olduğunu

gördü. Ve bir halkın, liderinin artık kendini koruyamayacağı şüphesine

kapılması, bir otokratın otoritesini en fazla tehlikeye sokan etkendir.

Konumunu tartışmalara yol açmayacak şekilde muhafaza edebilmesi

için Putin'in IŞİD ile mücadele etmesi gerek. Bu konuda Avrupa, ABD

ve ciddi ekonomik bağımlılıkları olan Türkiye ile çıkarları ortak. Ama

ancak ortak çıkarlar ortak bir stratejiye dönüşebilirse ümit var. O

zamana kadar ise sadece iki galip var, onlar da IŞİD ve Esad.“

Almanya'nın saygın haftalık gazetesi Die Zeit da IŞİD terörüne ilişkin

bir yorum sunuyor okurlarına:

„IŞİD terörü Avrupa’ya taşıdı. Verilecek tek cevap mücadeleyi

terörün inine götürmek ve özgürlüklerimizi sıkı bir polis devletine

dönüşerek kurban etmemek olacaktır. Bu tür bir güvenlik kendiyle

çelişkili bir güvenlik olacaktır zaten. Ancak bir üssü olmayan hiçbir

terör ordusu varlığını sürdüremez. Vergi toplayacağı, petrolü paraya

dönüştürebileceği, militanlarını eğitebileceği ve saldırıları

planlayabileceği bir vatana ihtiyacı var. Sonu belirsiz bile olsa,

IŞİD’in avlanması, vurulması ve kendine gelmesine izin verilmemesi

gerek.“