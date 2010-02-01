Mücadele ve iyi futbol

T24 - Süper Lig'te Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 5-1 yenerek, puanını 43'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan Sivasspor maçını değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (01.02.2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Daniel Güiza sakat, Santos, Lugano, Emre Belözoğlu, Cristian da cezalı. Geçen haftaya göre ilk 11’de 5-6 farklı oyuncu olmasına rağmen müthiş bir futbol.



İlk yarının son iki haftasında sadece mücadele ederek kazanan ve ayakta kalan Fenerbahçe, ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Önce Denizlispor’u son 20 dakikadaki yüksek tempo ile yendi. Dün de Sivas’ı deplasmanda oyunun başından sonuna kadar uzanan müthiş arzu ve iyi futboluyla kolay geçti. Sonuna kadar diyorum; uzatmanın son saniyelerinde bile Gökhan Ünal ile mutlak bir gol kaçırdı. O kadar istekliydiler, bir an bile oyundan kopmadılar.



Teknik Direktör Christoph Daum’un eline çok güçlü 20 kişilik bir kadro verildi. Açıkcası O da oynamayan oyuncuları hazır tutarak görevini iyi yapıyor. Fenerbahçe’nin önünde 15 lig, en az iki Avrupa ve en az iki Türkiye Kupası maçı var. Bu anlamda kenarda kalan oyuncuların bu kadar formda olması gelecek adına önemli bir artı.



Burada yönetimi de es geçmeyelim. Kazım - Önder operasyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iki oyuncuyu kadro dışı bırakarak verilmek istenen mesaj yerine gitmiş. Herkes pabucun pahalı olduğunu kavramış.



Fenerbahçe takımı hep mücadele ederek sonuca gitmeye çalışıyordu, bu mücadelenin yanına iyi futbolu da katınca son iki haftada sekiz gol attı. Bir o kadar da kaçan pozisyon var. Uğur Boral, Selçuk ve Deniz çok fazla oynama şansı bulan oyuncular değil. Ama formayı aldıkları zaman da “formayı hakediyorum” diyorlar. Dün olduğu gibi.



Sivas’ta öncelikle Semih - Uğur Boral ikilisi müthiş oynadılar. Yani haftaya iki oyuncu ile başladığınız zaman, kimse ‘niye bunlar ilk 11’de’ diyemez. Yoğun maç trafiği öncesi Sivas’ta görünen tablo, Fenerbahçe’nin kadro olarak bu zorlu ayağa hazır olması.



Sivas geçtiğimiz iki yıldan siyah ve beyaz kadar farklı. Hem teknik adam, hem de oyuncu kadrosu değişti. Bu değişimde savaşçı kimliğini kaybetmişler. Yumuşak bir takım durumuna gelmişler. Oysa bundan önce sert savunma ile rakiplerini yıldıran bir ekiplerdi. İşlerinin kolay olmadığını düşünüyorum.



Hakem Kuddusi Müftüoğlu’nu çok beğendim. İyi bir maç yönetti.



