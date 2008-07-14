Mücadele puana yetmedi: 2-0

Tempo24- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2008 Avrupa Şampiyonası finallerindeki ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında Portekiz etkili bir futbol sergiledi. 16. dakikada Pepe kafa vuruşu ile topu ağalara gönderdi ancak hakemin ofsayt kararı ile gol geçersiz sayıldı. 37. dakikada Portekiz sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cristiano Ronaldo'nun kullandığı vuruşta, Volkan'ın son anda dokunduğu top direkten döndü. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan A Milli Takım'da, Mevlüt Erdinç'in yerine Sabri oyuna girdi. Portekiz'de 51. dakikada Nuno Gomes'in vuruşunda top bir kez daha direkten döndü. Bu pozisyonda girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gökhan Zan, 55. dakikada yerini Emre Aşık'a bıraktı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Portekiz ilk golünü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Pepe, Emre Aşık'ın yatarak müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 65. dakikada Portekiz'de Nuno Gomes'in kafa vuruşunda direkler bir kez daha gole izin vermedi.

Türkiye'de Hamit Altıntop 76. dakikada yerini Semih'e bırakırken, 83. dakikada Nihat'ın ortasında Emre Aşık kale sahasın çizgisinde çok net bir pozisyonda kafayı dışarı vurdu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında savunmada az adamla yakalanan A Milli Takım, 90+2'de Meireles'in golüne engel olamayınca sahadan 2-0 yenik ayrıldı.