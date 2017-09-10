Mübaşirlikten avukatlığa

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Adliyesi\'nde mübaşirlik yapan 28 yaşındaki Serdar Oğur, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun olup avukatlık stajına başladı. Oğur, bundan sonraki hayatına avukat olarak devam etmek istediğini söyledi.

Avukatlığa ilgisinin lise yıllarında başladığını belirten Oğur, \"Hatta üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazanmıştım. Ama babamın işleri kötü gidip iflas etmesi nedeniyle o dönemde okula gitme imkanı yakalayamadım. Ailem Denizli\'de ikamet ettiği için tekrar sınava girip İzmir\'de işletme fakültesini kazandım. Ancak işler daha kötü gidince orayı da bırakmak durumunda kaldım\" dedi.

İşletme fakültesini bıraktıktan sonra tekrar sınava girip İzmir\'de il birincisi olduğunu ancak puanı kesildiği için bir yere yerleşemediğini kaydeden Serdar Oğur şunları anlattı:

\"Sonraki yıl tek tercihde bulunup Sakarya Hendek\'teki eğitim fakültesini kazandım. Hendek\'te okurken ekonomik sıkıntılar nedeniyle kereste atölyelerinde, restoranlarda çalışırken KPSS\'ye girip kazandım. Aynı ilçede mübaşir olarak adliyede çalışmaya başladım. Antalya Adliyesi\'nde görev yaptığım mahkemenin hakimi beni teşvik etti. \'Hayallerini gerçekleştirip tekrar hukuk okuyabilirsin\' dedi. Eğitim fakültesinde okurken, diğer taraftan açıktan adalet meslek yüksek okulunda okudum. İki okul aynı anda bitti. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazandım. 2013 yılında kaydımı yaptırdım. Ancak devam zorunluluğu olduğu için hem çalışıp, hem okumak zor oldu. Bunun üzerine kaydımı Isparta\'ya Süleyman Demirel Üniversitesi\'ne aldırdım. Adliyedeki işime de devam ettim. Bu yıl mezun oldum. Bir taraftan memuriyetim devam ediyor, diğer taraftan avukatlık stajımı yapıyorum.\"

Stajını tamamlayabilmek için ücretsiz izin aldığını belirten Serdar Oğur, eşinin de iş mahkemesinde mübaşir olduğunu söyledi. Eşiyle de adliyede tanışıp evlendiklerini kaydeden Serdar Oğur, \"Adliye bizim her konuda ekmeğimiz oldu\" dedi.



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